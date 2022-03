Amy Gutiérrez reveló que futbolista le tiró maíz: “Es de la Selección”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante peruana reveló en una entrevista con Christopher Gianotti que uno de los futbolistas de la Selección Peruana, le tiró maíz.

Christopher Gianotti decidió invitar a Amy Gutiérrez a un nuevo capítulo de su programa de YouTube “Preguntas que arden”. El programa consiste en que los invitados se someten a preguntas incómodas al mismo tiempo que comen alitas fritas, cada vez más picantes.

Gianotti compartió en sus redes sociales el avance de su nuevo programa con Amy Gutiérrez, y sorprendió a más de uno. Y es que en el clip, el conductor del programa le pregunta a la cantante peruana: “¿Se te ha insinuado algún futbolista?”.

Amy se puso algo nerviosa y mientras comía su alita, movió la cabeza en afirmación a la pregunta que le hicieron. “Sí, solo voy a decir que es de la Selección”, confesó la cantante peruana.

“Osea vamos a ver a Amy Gutiérrez con su camiseta de la Selección”, dijo Christopher. “¡Obviamente!”, se escucha decir a la cantante. “¿Con qué número?”, preguntó Gianotti.

Ante la última pregunta, Amy dejó entrever que al parecer habría tenido más de un pretendiente de la Selección. Y es que la cantante dijo que podría hacer checks, entre todas las camisetas de los futbolistas que la pretendieron.

Mire también: Mateo Garrido Lecca habla de Cassandra: “Por respeto a su familia, voy a estar en silencio”

¿Qué más respondió Amy?

Otra de las preguntas que también se pueden ver en el avance del programa es si Amy Gutiérrez se habría o no sometido a algún ‘retoquito’. “¿Te has hecho algún arreglito?”, preguntó Gianotti.

Ella tomó con mucho humor la pregunta y entre risas dejó básicamente claro que no ha pasado por el quirófano. Además, se animó a hacer bromas con su propia figura. “Si me operaría acá (los senos), también por lo menos me pondría atrás porque allí estoy un poquito necesitada”, dijo.

Además: Magaly se ríe de Yahaira en clases de canto: “Nos muestra su trasero en primer plano”