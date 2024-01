Amy Gutiérrez se conmueve con las palabras de Carlos Vílchez sobre la depresión: «Me vas hacer llorar»

La cantante Amy Gutiérrez es una querida artista de la salsa peruana que ha trabajado desde muy pequeña en su carrera musical. En una secuencia con Carlos Vílchez, la intérprete se emocionó hasta las lágrimas con las palabras del cómico sobre la depresión.

Amy Gutiérrez es una reconocida cantante peruana que ha pisado grandes escenarios a nivel internacional. Hace unas semana, la artista contó que sufría de depresión y llevaba terapia para poder sobrellevarlo con su vida agitada.

Carlos Vílchez le manda su apoyo a Amy Gutiérrez

El cómico Carlos Vílchez invitó a la artista salsera en su secuencia ‘Te Jalo’ que se comparte en su canal de YouTube. Mientras conversaban de diferentes temas, se tocó sobre al depresión que Amy Gutiérrez reveló a todo su público.

«Todo el camino desde que empecé a cantar hasta el día de hoy, nunca me había tratado con un psicólogo. Nunca había hablado de mis problemas, había sido muy reservada. Siempre en mis redes me muestro feliz. Entonces empecé a tener muchos problemas emocionales, me costaba mucho socializar», cuenta Amy.

Además, agrega que ya viene siendo tratada con su psicóloga y que es importante pedir apoyo. Carlos Vílchez da su apoyo al comentario de la cantante y añade que siempre se necesita de un profesional.

«Toda la gente de acá de ‘Te Jalo’, te agradecemos de todo corazón por el simple hecho de haber aceptado estar con nosotros. Porque debe ser muy difícil, el tener que descansar más de lo normal, poder descansar, dormir… que sé yo», dijo Carlos Vílchez.

Esas palabras emocionaron a Amy Gutiérrez: «Ay tío, me vas hacer llorar». Finalmente, el cómico agregó: «Es que en serio hija, no es fácil. De toco corazón, te lo tengo que agradecer. Tú con 25 años de edad con esa responsabilidad que tienes».

Amy Gutiérrez canta ‘Yo Te Voy a Amar’

En el género de la salsa peruana, Amy Gutiérrez es una de las máximas representantes. Es conocida por temas como ‘Vamos a Escapar’, ‘Qué Pasaría’, ‘No Sé’, ‘A Cuánto Me Quedé’, ‘Alguien’, entre muchos otros más.

La querida artista es reconocida por su grandiosa voz y ha formado parte de grandes agrupaciones musicales antes de lanzarse como solista. Amy Gutiérrez cuenta con un gran número de fans que siguen en cada paso de su carrera musical.