Amy Gutiérrez se defendió de las críticas por su sexualidad: “Que nadie apague tu luz”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La salsera se confesó una persona pansexual y ante las críticas, decidió pronunciarse en redes sociales defendiéndose a sí misma.

Amy Gutiérrez sorprendió a más de uno al hacer una confesión sobre su sexualidad y declararse una persona pansexual. “Yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no t puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”, expresó Amy en su momento.

Luego de esta revelación, la salsera ha recibido un sinnúmero de críticas y decidió salir al frente a defenderse. Amy utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un compilado de tres imágenes, en las que muestra una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que la salsera querría dejarle en claro a sus críticos que ningún comentario negativo o crítica va a poder quitarle la felicidad. “Sonríe siempre y no dejes que nada ni nadie apague tu luz”, escribió Amy.

Rápidamente la salsera recibió muchos comentarios de apoyo que resaltaban su belleza y su sonrisa. “Nunca dejes de sonreír, te quiero mi hermosa”, “¡Qué hermosa!”, “Sigue triunfando”, “Que esa sonrisa siga iluminando corazones siempre”, eran algunos de los comentarios.

Mire también: Administrador de cebichería chanca a Dalia: “¡Hay un horario de trabajo!”

Amy Gutiérrez habló largo y extenso en una entrevista con el actor Christopher Gianotii en su canal de Youtube. Entre ellos, acerca de su orientación sexual.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, fue la pregunta que le hizo Gianotti, a lo que la cantante respondió después de algunos segundos: “Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (…) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he ido a disfrutar con un grupo de amigos, obviamente cuando he estado sola y no con pareja”.

Posteriormente, la salsera se animó a contar que es heterosexual, pero “me siento atraída con belleza de alguna mujer”, expresó.

“Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género (…) Por ahora solo he tenido relación con hombres, sin embargo, me encanta la personalidad de la persona. No me importa si tiene pajarito, si te vistes como hombre y no tienes pajarito o si te vistes como mujer y tienes pajarito, no importa”, acotó.

Además: «Es igualita», usuarios comparan a Flavia Laos con Sheyla tras cambiarse de look