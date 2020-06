Amy Gutiérrez sin roches con Mayra y Nesty

Compartir Facebook

A pesar que muchos fans de Mayra Goñi y Nesty pensaron que su ruptura amorosa se debió a los dimes y diretes que tuvo con Amy Gutiérrez, lo cierto es que la intérprete de ‘No sé’, prefiere no hacer caso a las habladurías y estar concentrada en su carrera como cantante.

“Que les vaya bien a cada uno en sus vidas, solo diré eso al respecto”, mencionó la salsera quien hace semanas fue calificada por Mayra de “mala amiga”. Pese a ello, agregó que “siempre las cosas (se hacen) con transparencia”.

Lejos de los dimes y diretes, Amy se mostró entusiasmada por el nuevo trabajo musical que viene realizando con Sergio George. “La canción con Sergio ya está quedando, todo se está trabajando vía online, falta poco para terminar”, adelantó.

“Ya estoy ansiosa de presentarles esta canción que no es salsa, es más actual, juvenil y quiero arriesgarme a eso. Trabajar con Sergio me abre las puertas de muchos países y esto va ser muy importante para dar paso mi internacionalización”, añadió la cantante.

De otro lado, aseguró que no hay ninguna enemistad con Yahaira Plasencia por trabajar con su también productor musical. “Ella es una persona que no tiene envidia y eso lo admiro mucho. Eso demuestra que no es egoísta, es noble, sincera, trabajadora. Sergio es un productor muy reconocido y puede trabajar con quien quiera”, aseveró Amy quien alista un nuevo videoclip. (V. Rondón)