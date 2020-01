Amy Gutiérrez triste por pelea entre Kate Candela y Paula Arias

La cantante Amy Gutiérrez se pronunció sobre el enfrentamiento entre Kate Candela y Paula Arias y manifestó que le gustaría que ambas se sienten a conversar para aclarar el mal entendido. Recordemos que Kate se molestó con Paula por haber sacado la misma canción al mismo tiempo que ella.

“Me da un poco de tristeza que haya ese problemas más en personas que han trabajado juntas y que han compartido mucho tiempo. El tema no es un tema que deberían reclamar porque no es propio. Creo que cualquier puede sacar sus canciones, pero si me da un poco de pena y tristeza. Todo problema se resuelve conversando”, comentó.

-De otro lado, Sergio George dio una entrevista y como que dejó a Yahaira como plato de segunda mesa…

No, Yahaira es una persona que vende show en el escenario, tiene un cuerpazo envidiable, pero más allá de eso el talento lo está demostrando sin hablar. Cuando a la gente le va bien es porque está obrando bien.

-¿No crees que sea así?

He conversado con Sergio personalmente y tiene buena referencia de Yahaira, la apoya en todo.

-¿Se malinterpretó?

Todos tienen sus diferentes formas de ver los comentarios. Mucha gente malinterpreto y otros lo ven de otra manera. (J. Aspilcueta)