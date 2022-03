Amy prefiere a Daniela antes que a Yahaira: “Tengo más tiempo de amistad con Dani”

Compartir Facebook

La salsera sorprendió a todos al expresar que tiene más aprecio por Daniela Darcourt que por su otra colega, Yahaira Plasencia.

Amy Gutiérrez estuvo en una entrevista con Christopher Gianotti en su programa de YouTube, “Preguntas que arden”. Allí, el ex presentador de televisión, quiso poner a la salsera entre la espada y la pared con preguntas incómodas.

Una de ellas fue sobre sus colegas salseras y amigas, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, y es que en los medios crearon un enfrentamiento entre las dos ex integrantes de ‘Son Tentación’. Y dado que, Amy ha compartido escenario con las dos, decidieron preguntarle cuál de las salseras de moda es su favorita.

“Perdóname Yaha, a Daniela, perdóname Yaha, te amo”, inició diciendo Amy. “Por un tema, quizá por un poquito más de amistad de más tiempo, yo con Daniela tengo más tiempo, porque hemos compartido en ‘Son Tentación’, incluso llegamos prácticamente a convivir todas”, agregó la salsera.

Sin embargo, no quiso terminar el tema sin echarle algunas flores a Yahaira, resaltando la gran persona que es. “Me parece una persona increíble”, señaló Amy.

Amy Gutiérrez sorprendió a más de uno al hacer una confesión sobre su sexualidad y declararse una persona pansexual. “Yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no t puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”, expresó Amy en su momento.

Luego de esta revelación, la salsera ha recibido un sinnúmero de críticas y decidió salir al frente a defenderse. Amy utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un compilado de tres imágenes, en las que muestra una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que la salsera querría dejarle en claro a sus críticos que ningún comentario negativo o crítica va a poder quitarle la felicidad. “Sonríe siempre y no dejes que nada ni nadie apague tu luz”, escribió Amy.

