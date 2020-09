Ana Kohler se separa de su esposo por una supuesta infidelidad

Compartir Facebook

Se terminó el amor. La cantante Ana Kohler anunció el fin de su matrimonio, tras 28 años de relación, junto a su pareja Kevin Borda, quien también era su productor.

En una publicación hecha por la cantante en Facebook, Ana Kohler comunicó a todos sus seguidores y prensa que el amor junto a su productor se terminó, por lo que decidieron separarse por mutuo acuerdo.

“Todos los que me conocen saben que Kevin Borda es mi esposo y mi productor musical y hemos decidido dar por terminado nuestra relación por mutuo acuerdo”, señala Kohler al inicio del video.

Sin embargo, la razón por la cual decidieron poner fin a su matrimonio sería una infidelidad por parte de Kevin Borda. Así lo dejó entrever la cantante en el clip que compartió en redes sociales, pues aconseja a su productor que dejen de esconderse.

“Él puede hacer con su vida lo que quiera con cualquiera. Se los digo en buena onda, no tienen por qué esconderse. No es secreto. Y las personas a las que me estoy refiriendo saben, por qué yo sé que lo ven”, reveló Ana Kohler.

No todo había acabado ahí, ya que la autora del “Siqui siqui” se despidió con un controversial mensaje que se puede entender claramente.

“No te preocupes, tú tranquila porque escúchenlo bien, hasta en los perros hay razas. ¿Entendieron?”, finalizó Kohler.

Como se recuerda, hace poco la cantante se había reinventado, debido a la pandemia, pues comenzó a vender cecina hecha por ella. Esto porque están prohibidos los conciertos.

