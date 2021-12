Ana Lucía Urbina se prepara para recibir esta Navidad

Compartir Facebook

La cantante de Corazón Serrano prepara todo en su casa en Piura para recibir la noche buena junto a su familia.

Y es que como se sabe recientemente se ha finalizado la gira de Corazón Serrano tanto Ana Lucía como Kiara Lozano, Nickol Sinchi, Lesly Águila y Susana Alvarado se han dejado ver en sus redes sociales muy felices de por fin estar en casa compartiendo con sus seres queridos.

Fue así que Ana Lucía fue captada por su hermana en sus redes a previas de aderezar su rico pavito para compartir en familia desatando las risas de diversos usuarios por los gestos de las cantantes.

Y es que Ana Lucía siempre ha demostrado ser una chica pilas, entusiasta y bastante alegre en el grupo de las guapas cantantes.

Por, su parte Susana Alvarado también se encuentra en Piura disfrutando del rico clima junto a sus allegados para recibir estas fiestas.

De la misma manera el ingreso más reciente Kiara Lozano hace poco publico en sus historias de Instagram su llegada a su querido Tarapoto para reencontrarse con su familia después de haber estado alejada unos meses para las diversas presentaciones de la orquesta de cumbia.

"Prometo dar todo de mí": Kiara Lozano feliz de pertenecer a 'Corazón Serrano'

Kiara Lozano fue la ganadora del concurso ‘Corazón Serrano’ en búsqueda de su nueva integrante. Como se sabe la joven de 20 años integró la agrupación musical de Pacaipampa y los acompañará en sus giras a nivel nacional.

Tras conocer que pertenecerá a las filas de la agrupación norteña, la guapa joven utilizó sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores el apoyo y se mostró emocionada por empezar este nuevo camino.

“Estoy muy emocionada y agradecida por todas las muestra de apoyo que me vienen brindando, prometo dar todo de mí para no defraudarlo, y tampoco a las personas que me escogieron” dijo la cantante.