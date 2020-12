Anahí de Cárdenas quiere su primer cambio de look tras recuperar su cabello

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz Anahí de Cárdenas contó en sus historias de Instagram que no descarta un cambio de look tras recuperar su cabello. Este hecho emocionó a sus fans.

Anahí pidió a través de dicha red social que le ayuden a escoger el nuevo estilo de cabello que quiere lucir ahora que se encuentra totalmente recuperada del cáncer de mamá que fue diagnosticada.

También puedes ver: Jazmín Pinedo llora al recordar a su abuelo fallecido durante la pandemia

“Me lo dejo como está o me lo decoloro para que se vea más blanquito, como para que vayan de acuerdo a mis canas. He estado mirando inspiraciones para ver cómo me puedo poner el pelo, les voy a poner algunas fotos que me han gustado”, expresó.

También te puede interesar: Minsa podría levantar toque de queda por Navidad y Año Nuevo

Anahí de Cárdenas pide a fans informarse para votar en las próximas elecciones

Tras la decisión del Congreso, artistas decidieron alzar su voz de protestas. La reconocida actriz, Anahí de Cárdenas recomendó informarse bien para las próximas presidenciales.

“A pesar de todo lo que está pasando estoy bien, centrada en mí. No soy ajena a lo que sucede en nuestro país, pero algo que he aprendido en estos tiempos es en que uno debe realmente ocuparse, no preocuparse de las cosas que puede cambiar”, se lee al inicio del post.

MIRA TAMBIÉN: Abuelito de 62 años pinta mascotas y dona los ingresos a refugios animales