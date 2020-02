Anahí de Cárdenas desmiente muerte y lamenta noticia falsa

La actriz Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que se encuentra bien y que la noticia sobre su muerte es falsa.

“Me llego un mensaje porque en Facebook donde decían que me morí, no. Sigo acá creo. Solo eso”, se le oye decir a Anahí bastante serie en un video donde se luce acostada en su cama. “La gente se pasa”, escribió debajo del clip.

Cabe mencionar, que desde que la modelo anunció que padece de cáncer ha decidido contar el proceso de su enfermedad en sus redes sociales. Incluso, comparte mensajes reflexivos para ayudar a las personas que están pasando por la misma condición.

“El cuerpo. Te levantas y pocas veces escuchas tus latidos. Últimamente me pasa, que me levanto, y antes de moverme, escucho a mi corazón (…). Silencio. Hago un chequeo rápido (…). Todo es un gran esfuerzo cuando el cuerpo no está al 100%. Tengamos un poco más de paciencia. En este mundo que es tan rápido, a veces nos olvidamos que no todos vamos a la misma velocidad”, posteó la artista debajo de una foto.