Anahí de Cárdenas revela que congeló sus óvulos: “Intentaré ser mamá más adelante”

La actriz reveló que antes de ser diagnosticada con cáncer, se animó a congelar sus óvulos para pensar en la posibilidad de ser madre en un futuro.

Anahí de Cárdenas reveló para un medio local que antes de padecer de la terrible enfermedad de cáncer, allá por el 2019, ya había decidido dejar abierta la posibilidad de ser madre. La actriz no tomó una decisión como tal, pero tampoco le cerró las puertas a la maternidad y por eso se animó a congelar sus óvulos.

“Congelé mis óvulos en mayo y me enfermé en octubre. Más adelante lo intentaré por mí misma [ser mamá], si es que mi organismo lo permite o por un vientre de alquiler”, expresó.

Cabe recordar que Anahí de Cárdenas recibió su diagnóstico de cáncer de mama allá por el mes de octubre del 2019. Ella compartió su lucha diaria a través de redes sociales y ahora está más que saludable.

Sin embargo, no se sabe si el cáncer dejó algún estrago en su cuerpo que le pueda imposibilitar salir embarazada. Ella será paciente, o buscará otros métodos, como ya ha mencionado, pero la posibilidad está latente.

“En algún momento probablemente los tenga. Igual tengo que esperar unos años a que termine mi tratamiento. Así que falta un tiempito”, expresó la actriz.

Anahí de Cárdenas compartió recientemente su libro testimonio titulado ‘Fuck Cáncer’, en el mismo que revela cómo enfrentó la enfermedad y manifestó su deseo de convertirse en madre.

Asimismo, de Cárdenas comentó que tras enterarse de su enfermedad, le pidió a su pareja que si quería terminar la relación, lo hiciera. Sin embargo, como ya sabemos, él decidió acompañarla. “Yo misma le pedí que si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, contó.

“Ya no quiero ir de allá para acá, he tenido un divorcio, deseo rehacer mi vida, probablemente casarme, tener hijos”, fue lo le dijo a su novio. “Él me contestó. ‘No estoy listo para el matrimonio no quiero tener hijos, ni convivir”, reveló.

No obstante, también contó que a los días, él la buscó y le dijo: “entiendo y te pido que empecemos despacio y de manera progresiva. Podemos comenzar mudándonos juntos”.

