Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Anahí de Cárdenas viene mostrando en sus redes sociales cómo va su lucha contra el cáncer de mama. Hace poco, feliz por su avance, también sorprendió anunciando el fin de su tratamiento de quimioterapia.

Sus seguidores vienen preguntándose cómo ha estado, ya que la actriz lleva días sin conectarse a su perfil.

“La verdad es que estoy bastante cansada. El teléfono se ha convertido en una extensión de mi mano y creo que hay que tener cierto balance.”, dejó Anahí como mensaje en su Instagram.

SUFRE ACCIDENTE

Según la última publicación de la actriz, ella contó que sufrió un accidente del cual salió con el pie fracturado. Esto después de publicar una foto de ella montando bicicleta.

Anahí comenzó su mensaje diciendo “Y bueno, me fracturé la pata. Para los que ya vieron mis historias seguramente ya se enteraron. Tengo una fractura avulsiva del calcáneo. Bacán. Tengo que hacerme una resonancia para ver si los ligamentos y esas cosas andan bien”

La foto donde explica su accidente dejó preocupados a sus seguidores, por lo que Anahí de Cárdenas también dejó una serie de historias para calmar a todas las personas que la siguen durante su lucha contra el cáncer. Quienes además le dejaban mensajes de apoyo para su pronta recuperación.

Fiel a su estilo, Anahí también bromea en sus redes comentando que “debe bañarse en ruda” y de esa manera protegerse de accidentes como el que acababa de tener.

“Lección #1: Si no sabes como bajar una montaña, no te avientes a la primera. Toma clases, aprende poco a poco y después te avientas (aplica para todo en la vida). Lección #2: El universo tiene formas bastante claras para decir las cosas: ‘Anda despacio, Anahí, nadie te está apurando. No estás en una carrera’”, agregó en su publicación.