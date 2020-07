Anahí de Cárdenas tras recuperar cabellera. “Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual”, contó

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Actriz se emociona al lucir nueva cabellera y confiesa que tuvo temor en ser rechazada por no tener cabello.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Anahí de Cárdenas compartió fotos de su cabellera nueva; y reveló que tuvo temor que no le crezca cabello y que eso perjudique su relación. Recordemos que la modelo reveló que en mayo recibió su última quimioterapia para combatir el cáncer de mama que padece.

“Y así como si nada, de un día otro, me empezó a salir pelo. No está de más decir, que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo. No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lastima”, escribió la actriz debajo de sus imágenes donde se luce feliz mostrando su cabello.

Asimismo, la modelo afirmó que “la mente es poderosa” e invitó a sus seguidores a siempre brindarse palabras de aliento en los momentos difíciles.

“La aceptación y el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis. Hoy me mire al espejo, con mi cabeza con huecos de pelo y sin cejas ni pestañas y me dije: te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada más y aún sin accesorios te quiero”, indicó.