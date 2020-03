La actriz, Anahí de Cárdenas, contó que viene ensayando para una obra que trata sobre un feminicidio, puesta en escena que ha afectado su salud por la carga emocional que le genera. Cabe mencionar, que hasta el mes anterior se han registrado en el país 28 casos de feminicidios.

“El viernes saliendo de ensayar, me metí al carro y se me salió un llanto inesperado, no entendía que pasaba. No sabía si era la emoción porque había nacido la sobrina de mi novio, o la pena de no poder ser mamá por los próximos años o por el niño que mi personaje pierde por maltratos físicos. Entonces de pronto, todo se empieza a mezclar”, detalló Anahí en Instagram.

Incluso, la modelo llegó a preguntarse por qué había aceptado dicho papel y manifestó que es “porque vivimos en un país en el que nos matan”. Además, que es bueno que en el arte se toquen estos casos tan delicados y aconsejó a las mujeres a denunciar. Aunque, algunas veces las autoridades no hagan caso.

“Porque si no protestamos desde el arte, como lo hacemos… Entonces me calaré una gastritis intensa por el siguiente mes, unos cuantos llantos más y trataré de hablarlo mucho en terapia. Pero es importante hablar, hacer la denuncia, por más que duela. Por qué duele. Pero más duele, que nadie haga nada”, aseveró.