A través de su cuenta de Instagram, la actriz Anahí de Cárdenas contó que se fue a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood y pasó por diferentes experiencias, desde un director acosador hasta el manager que a cambio de representarla le pidió tener relaciones sexuales.

“Tenía como 28 años y decidí irme a probar suerte a Hollywood. Entré a estudiar al New York Film Academy y ahí conocí a una de mis mejores amigas de la vida, pueden pasar mil años sin vernos, pero cuando nos juntamos, es como si no hubiese pasado el tiempo”, narró Anahí.

“Fue una gran época de aprendizaje, lleno de momentos lindos y frustraciones muy grandes, sueños y decepciones. Luego de haber pasado por todos los clichés de Hollywood (el novio promotor de discotecas, el director acosador, el manager que quiere sexo a cambio de representación, el desfile en lencería para la comunidad rusa (segurísima que eran mafiosos) en fin, de todo, empecé a tramitar mi visa de artista. Iba a ser cara y no tenía mucho dinero”, agregó.

“ES DIFÍCIL SER INMIGRANTE”

Asimismo, reflexionó sobre los complicado que le resultó vivir fuera del país y agradeció a las personas que la ayudaron cuando se encontraba lejos de Perú.

“Es difícil ser inmigrante, sin referencias, sin conocer a nadie. Llegue con una mano adelante y otra atrás, a dormir en el sillón de un amigo. Gracias al cielo nos hicimos amigas y nos encontramos. Te convertiste en mi hermana, mi confidente, mi familia”, indicó.

“REGRESÉ A LIMA POR TRABAJO”

La actriz contó que se volvió a nuestro país porque quedó “para una película” y luego decidió quedarse en Lima.

“Volví a lima y terminando la peli me regresé a Los Ángeles. El trámite, la visa, ya estaba todo encaminado, de pronto recibo una llamada. Tenía trabajo en lima y yo necesitaba el dinero para pagar mi visa. Me regresé. Una cosa llevó a la otra y me quede en lima, no regrese a Los Ángeles. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? ¿La hacía? ¿Qué dicen ustedes?”, finalizó.

