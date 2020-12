Compartir Facebook

La actriz Anahí de Cárdenas compartió un sentido mensaje de lo que fue este 2020 a través de sus redes sociales.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora. ¡Un abrazo y feliz año a todos! ¡Que el 2021 los agarre felices y presentes, con mucha salud y amor!”, escribió la cantante en Instagram.

Anahí de Cárdenas decidió compartir una cadena de historias las cuales resumían todo su 2020; sin embargo señaló que con 10 fotografías no bastaba.

Recordemos que la querida actriz superó el cáncer de mama. Ella la pasó muy mal y hasta llegó a cortarse el cabello como proceso de tratamiento.

Hace unas semanas, Anahí de Cárdenas hizo un concierto virtual denominado ‘No hay Plan B’ que se realizó el pasado 12 de diciembre junto a los músicos Kokiman Romero, Gustavo Ferré, Álvaro Sovero y Javier Honorario.

