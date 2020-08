Compartir Facebook

La querida actriz Anahí de Cárdenas se pronunció mediante una publicación de Twitter tras rumores de su muerte.

Recordemos que, Anahí de Cárdenas estuvo delicada un largo tiempo por el temible cáncer, incluso, alguna vez, dijo “sentirse preparada para morir”. Sin embargo, la actriz siempre se mostró positiva y fuerte ante la enfermedad.

En los últimos tiempos, mal intesionados la han perseguido con el falso rumor de su fallecimiento. Esta vez, la actriz se pronunció al respecto.

“Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes por favor. No me he muerto, acá estoy aún. No se van a librar de mí tan fácil. Gracias por hacerme sentir súper famosa, pero hay noticias más importantes ¡Un abrazo!”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes porfavor. No me he muerto, aca estoy aún.

No se van a librar de mi tan fácil. Gracias por hacerme sentir super famosa, pero hay noticias más importantes! Un abrazo! — Anahi de Cardenas (@anahidec) August 17, 2020

