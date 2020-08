Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de su Instagram, la actriz Anahí de Cárdenas reveló que tuvo una relación tóxica en el pasado y contó que en ese momento no se dio cuenta del daño que le hacía su ex pareja, pues llegó a prohibirle que suba a sus redes sociales una fotografía donde sale desnuda.

“Cuando me tome esta foto, mi pareja en ese momento, no me dejo subirla. No me dejó. Yo no le pedí́ permiso, ni mucho menos. Simplemente me dijo que estaba loca si iba a subir esa foto y varias otras cosas que no vale la pena recordar», indicó la modelo,

“En ese momento no sabía lo que estaba pasando, ni por lo que estaba pasando. Cuando uno está en una relación tóxica, muchas veces no se da cuenta. Piensa que esta clase de «afirmaciones» son normales”, agregó.

Mira también: Yahaira Plasencia llora por muerte de su amigo: “Te quiero demasiado”

“¡TÚ TIENES EL PODER!”

Asimismo, Anahí aconsejó a sus seguidoras que nunca permitan que sus parejas las condiciones, ya que nadie tiene porque juzgarlas.

“No hay nada de normal en eso. Tu cuerpo es tuyo. Es tu propiedad. De nadie más. Algo tan simple como que haya un “permiso” o una “condición” para algo tan simple y mundano como subir una foto a tus redes sociales, no es normal. Podemos contar las historias que queremos con nuestro cuerpo, ser sensuales, vulnerables, serias, militantes, todo. Todo lo que nosotras queramos. Tú tienes el poder de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. ¡No dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer! Reconquista tu cuerpo, tu mente y tus emociones”, aseveró.

Mira también: Jackson Mora firme con Tilsa Lozano: “Sigue siendo mi novia”

“QUIEN TE QUIERE, NO TE POSEE”

La modelo indicó que el sinónimo del amor es la “paz y el respeto” y si sienten que vienen sufriendo de violencia pueden llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Quien te quiere, no te posee. Te acompaña como un individuo en tu tránsito por la vida, haciendo tus días más felices. Alguien que te quiere no debería darte miedo. No debería asustarte el que dirá y nunca deberías hacer o dejar de hacer algo por miedo a cómo reaccionará. ¡Si sientes miedo, no deberías estar ahí!”, concluyó.

Mira también: Ozuna compró una mansión que supera los 5 millones de dólares