Anciana de 82 años sale a las calles a trabajar para sobrevivir en la pandemia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En muchos casos, la pandemia ha dejado a las familias sin recursos para sobrevivir en medio de la pandemia. Familias enteras perdieron negocios o cerraron sus empresas y esto ha complicado aún mucho más los gastos del hogar.

Es el caso de una anciana de 82 años, que por su edad, no está en la obligación de trabajar; por el contrario, debido al peligro latente de contagio debería permanecer en su casa. Sin embargo, para ayudar a su familia, la noble abuelita se ve en la obligación de salir a las calles a trabajar.

También te puede interesar: J Balvin elogia a Faraón Love Shady por su estilo: “Representa a su país”

La octogenaria que siempre se le aprecia con un chaleco naranja, su cubrebocas y su letrero de dirección, no descansa ni un solo día y se para en las calles a colaborar con el tráfico y congestión vehicular.

“¿Qué voy a hacer mañana, señor? Estoy sin ni un chaucha, padre santo, ¿Qué va a ser de mi mañana?”, se preguntó Amalia al ver que el dinero que recibía mensualmente no era suficiente, es por ello que se las ingenió para conseguir un par de monedas.

También te puede interesar: Ronderos azotan a padre de familia acusado de ser infiel

“De primera, era una vergüenza única. No me animaba a levantar la mano. El temor al qué dirán. Al segundo día ya no y al tercer día menos, porque empezaron al tiro a darme”, relató la anciana.

Abuelito de 62 años otorga sus plantas a cambio de comida

Un abuelito de 62 años de nombre José Luis Amador en México se hizo viral en redes sociales y es que asegura que ahora intercambia sus arbolitos por comida, luego de que la crisis lo golpeara fuertemente.

Según indicó para un medio local, tiene un lote de plantas que no logró vender. Además, reveló que hace un tiempo su hijo enfermó de coronavirus y su esposa se quedó sin trabajó, por lo que no le quedó de otra.

“Ahorita no hay empleo, no tenemos donde vender, hay plantas, pero la gente no tiene dinero, por eso mejor cambiamos por despensa para comer algo, además llevamos también apoyo para los trabajadores del negocio, porque tampoco tienen ingresos”, indicó.

MIRA TAMBIÉN: ¡Sorprendente! El misterioso caso de la joven que puede llegar a dormir 13 días seguidos