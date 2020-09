Anciana fallecida fue mandada por error a mortuorio de COVID-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡De no creer! Una grave denuncia está realizando la familia Riega en contra del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, pues habrían mandado a su madre a un mortuorio de COVID-19, cuando nunca tuvo dicha enfermedad.

Según los familiares, la anciana de 87 años fue internada por una falla renal en el nosocomio. Lastimosamente, la mujer no pudo resistir y falleció por una sepsis severa y un paro cardiorespiratorio. El doctor encargado firmó el acta de defunción, confirmando el deceso de la paciente.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de sus hijos y nietos cuando, al pedir información para velar a la anciana, el sistema del hospital Sabogal señalaba que la mujer había sido enviada al mortuorio de COVID-19.

También te puede interesar: Jóvenes golpean hasta la muerte a abuelito tras incidente de tránsito

“Por esta negligencia que ha ocurrido con mi madre, por protocolos de la funeraria nos ha obligado a hacer la desinfección del cuerpo, el embalsamiento, hacer el sellado del ataúd y no ha acercarnos porque podríamos contagiarnos”, señala el hijo de la difunta.

Según autoridades del hospital Sabogal, la anciana tenía sospecha de tener COVID y esto fue avalado por distintos médicos. No obstante, no se le tomó la prueba porque falleció.

También te puede interesar: Asaltan y pepean a jefe de la Divincri

Cuando la gerenta del nosocomio, Helga Solís, fue cuestionada por qué uno de sus colegas firmó la defunción por sepsis, señaló que cada quien es responsable de lo que firma y que, en su momento, será llamado a declarar.

“Yo no estoy en el cerebro, ni en la mente del colega. Cada uno tiene potestad y se hacer cargo de su colegiatura. Si no está el doctor para responder es porque no está programado hoy. Lo traeremos para que haga su descargo y se verá si continúa trabajando”, indicó Solís.

También te puede interesar: Nueve meses de prisión preventiva para el asesino de policía