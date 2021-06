¡No se quiso vacunar! Anciana muere por negarse a recibir dosis

Compartir Facebook

Lucía Ignacia Basigaluzo, una mujer de 88 años falleció a causa del virus hace poco, pues la anciana había contraído un cuadro severo de neumonía y debido a su frágil estado de salud era muy probable que contrajera el virus. Sin embargo, sus familiares por más que le suplicaron que se vacune en dos oportunidades ella no quiso.

“Cuando salió la campaña de vacunación, mis abuelos estaban muy indecisos y no se inscribieron. Mi abuela no creía en la vacuna y pensaba que no le iba a hacer efecto. Yo le advertí que si le agarraba el virus podía morir, pero me decía que no tenía miedo”, fueron las palabras de la nieta de Lucía.

Desde que empezó la pandemia Lucía y su esposo Luis Jorge Lemes de 86 años se mudaron a una casa más amplia y alejada de personas para cuidarse del virus y a su vez estar a salvo, ambos se cuidaban mutuamente a pesar de la edad que tenía.

Lucía junto a su esposo y nieta

“Estuvieron más de un año sin salir. Se cuidaban muchísimo. El 1 de mayo mis tíos los fueron a visitar y terminaron todos contagiados del virus”. Ninguno de los esposos hasta ese entonces estaba inmunizados.

La anciana tuvo que ser intervenida de inmediato ya que también sufría de obesidad. Días posteriores el esposo de doña Lucía fue dado de alta, pero seguía preocupado por la recuperación de su amada esposa.

Día del deceso

El 25 de mayo la familia de Lucía recibido la trágica noticia que enluto a todos su circulo cercano.

“Yo sabía que esto era una cuestión de vida o muerte. Siento que, si se hubiera vacunado, otra habría sido la historia”, fueron las palabras de la nieta.

El esposo Luis Jorge Lemes aun no asimila la perdida de su esposa pues compartieron 67 largos años de amor.

