Anciana ofendida por Dayanita le muestra su respaldo: “que no opaquen tu carrera”

El día de ayer se viralizó algunas imágenes de Dayanita durante un show en la calle que no les hizo gracia a ciertos usuarios que inmediatamente la bajaron el dedo por su pesada broma.

Las imágenes vertidas a través del portal ‘Instarándula’ mostró el preciso momento en que la integrante de ‘JB en ATV’ le hace una cruel broma a una anciana que había asistido a la ronda de la cómica. “Ella no debería estar acá, ella debería estar en su cajoncito”.

Frente a este hecho, la noticia se viralizó y llegó hasta la propia protagonista, quien no dudó en grabarse un tiktok para mandarle un mensaje a Dayanita. “Hola Dayanita, yo soy la abuelita que ha salido esa noche, me he sentido muy feliz y no quiero que lo tomen a ml y opaquen tu carrera. Sigue adelante y no te avergüences”, dijo.

Madre volvió a la escuela después 29 años, cuando se dedicó a criar a sus hijos

Por distintas circunstancias de la vida, hay personas que deben abandonar los estudios cuando son niños y más nueva vuelven regresar a las aulas. Muchos de estos jóvenes deben dedicarse a trabajar desde muy temprano para poder aportar en sus hogares y no pueden seguir cursando clases.

Así era el caso de Djanira Santana, una mujer de ahora 49 años de edad de Santa Terezinha, en Pernambuco, Brasil, la cual tuvo un giro en su vida ahora de adulta. Su hijo, Danilo Santana, quien es científico social y exalumno del Colegio Estatal Luís Eduardo Magallanes, le ha ayudado a regresar a los estudios.

“Estoy muy feliz, porque cuando tenemos un sueño volamos hacia él. Es genial volver a esta escuela, hacer nuevos amigos y aprender de los profesores. Siempre he alentado a mis hijos en sus estudios y, hoy, todos están graduados. Tengo buenas expectativas y espero adquirir nuevos conocimientos”, comentó Djanira.

