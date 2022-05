Anciano botó sin querer fajo de dólares y joven corrió para devolvérselos

Compartir Facebook

Un gesto de solidaridad se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata del momento en que un hombre devolvió una bolsa con dinero a su dueño, un anciano que se desplazaba apoyado en una silla de ruedas en Argentina.

En concreto, el hecho se produjo en el barrio Temperley, en Buenos Aires, donde el joven de 21 años se dio cuenta que al propietario se le cayeron $70 mil pesos argentinos, cerca de $500 mil en pesos chilenos.

Todo fue captado por una cámara de seguridad, donde se ve el momento en que el muchacho salió corriendo tras el propietario.

Kevin Leonel Gordillo, el nombre del amable vecino, contó que “pasó un señor como de unos 80 años que usaba la silla de ruedas como de bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa”, dijo el joven.

“Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de mil pesos que enseguida se lo devolví“, precisó.

Junto a lo anterior, aseguró que “no dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, tiró unos chistes, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien”.

