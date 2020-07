Anciano terminó la universidad y su meta ahora es trabajar en el extranjero

Compartir Facebook

¡Gran ejemplo a seguir! En medio de la pandemia, también hay historias inspiradoras que causan mucha motivación, como es el caso de Don Luis Teddy Girón Panta de 73 años, quien ha demostrado que nunca es tarde para cumplir las metas que tenemos en la vida. El último 25 de julio, terminó la universidad y obtuvo el grado de bachiller en la carrera profesional de Administración Hotelera y Turismo en la Universidad Nacional de Frontera en Sullana (Piura).

Sin duda, este es un premio al esfuerzo y la indeclinable perseverancia. El anciano ingresó al examen de admisión hace 5 años con la perspectiva de convertirse en un profesional, transcurrido el tiempo es flamante bachiller y un ejemplo para todos los que quieren estudiar.

«Me siento bastante contento de seguir, porque he estado preparándome para mi licenciatura, inclusive ya he pagado (…) Todavía no tengo trabajo, pero quiero aprender inglés y trabajar en el extranjero. Quiero mejorar mi parte económica y después encontrar al amor de mi vida», comentó Girón.

La institución educativa confirmó que el hombre de 73 años siempre demostró perseverancia en sus estudios desde que pasó por el examen de admisión hace cinco años.

El bachiller de la Universidad Nacional de Frontera nació el 8 de marzo de 1947, estudió su primaria en el Colegio José Cardó de Sullana, su secundaria la compartió en el Santa Rosa y Salaverry, ingresó al servicio militar en la Fuerza Aérea, debido a su dominio del idioma inglés hizo de traductor; posteriormente trabajó en el Hospital Cayetano Heredia de Piura y culminó su servicio público en el Establecimiento de Salud 9 de Octubre. Ingresó como estudiante el mismo día que dejó de existir su madre a los 107 años de edad.