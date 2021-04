Ancianos llevan comida y regalos todos los días a su nieta infectada con el virus

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El amor de los abuelitos es de los más puros que existen en el mundo, pues llenan a toda la familia de cariño y enseñas, incluso cuando pueden, son los que más engríen.

Es el caso de estos nobles ancianos que, llegan hasta las afueras de la casa de su nieta para hacerla sentir que no está sola y más bien le llevan comida y algunos regalos.

También puedes ver: Entre lágrimas, Josimar se arrepiente por bromas sobre camas UCI: “Me siento mal”

Macarena Mercade, amiga de Tati, la joven contagiada, publicó las fotos que la chica sacó de sus abuelos cada día que la iban a ver. Al principio fueron a saludarla desde la reja, luego llegaban con tiernos regalos.

Desde quesos hasta empanadas, no cabe duda que esta muchacha se ha sacado la lotería en la vida teniendo abuelos tan preocupados, capaces de ponerla como prioridad sabiendo que también pueden resultar contagiados.

También te puede interesar: “Le pido que lo tenga y me lo dé”: Hombre intenta frenar el aborto de su expareja

Los comentarios en redes sociales no tardaron en mostraron su admiración por Lucio y el cariño incondicional de Tati, pronto la nieta vería el tuit de su amiga honrado a su abuelo para responder: “No elegí ser nieta de Lucio Gómez, tuve el privilegio”.

Queda claro que más allá de los regalos, el gran esfuerzo por querer estar presentes hace de estos abuelos un ejemplo total de amor. Acompañar en tiempos de felicidad es grato; pero entregar alegría en momentos difíciles es impagable.

MIRA TAMBIÉN: Alfredo Zambrano desmiente acuerdo con Gisela Valcárcel: “No le haría eso a Magaly”

“Le pido que lo tenga y me lo dé”: Hombre intenta frenar el aborto de su expareja

Un hombre en San Juan, Argentina, fue a la justicia para evitar que su expareja realice una interrupción voluntaria de embarazo.

La mujer ya ha solicitado a la obra social que autorice la práctica. En este sentido, la norma es clara: “Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”.

Por su parte, el hombre también busca como sea evitar que se practique el aborto. “Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia”, manifestó el joven a la prensa, y agregó: “Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”.

Sin embargo, la mujer es mayor de edad y no necesita el consentimiento de terceros. Además la ley también aclara que “deberá protegerse a la paciencia de injerencias ilegítimas por parte de la terceros”.

MIRA TAMBIÉN: Israel registra su primer día sin muertos por el virus en 10 meses