André Carrillo no jugará ante Flamengo por el Mundial de Clubes

¡Solo fue un susto! André Carrillo no arrancó de la mejor manera su travesía por el Mundial de Clubes. Ramón Díaz, entrenador del Al Hilal, decidió no ponerlo desde el vamos en el partido ante Wydad y cuando le tocó ingresar, a los pocos minutos salió lesionado. Pese a que las alarmas se encendieron, desde el cuadro árabe anunciaron que la lesión no representa mayor gravedad.

Tras una serie de revisiones con el cuerpo médico del club, el problema en el tobillo no reviste de mayor gravedad. “André Carrillo tiene una lesión menor y no estará fuera de las canchas por mucho tiempo”, se dejó leer a través de las redes sociales del club árabe.

Apenas culminó el encuentro ante Casa Blanca, André Carrillo fue llevado de emergencia a un hospital marroquí para que revisen su lesión. En el nosocomio informaron que la lesión de la “Culebra” era en los ligamentos articulares, por lo que no representaba mayor peligro.

Por temas de precaución y pensando tal vez en una posible final, el cuadro árabe decidió cuidarlo al máximo y no ponerlo en lista para el partido ante Flamengo. Así, André Carrillo podría estar presente en un posible partido de la final del Mundial de Clubes si su equipo consigue derrotar a los brasileños.

Mira aquí:

🏟️ للراغبين في حضور مواجهة نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية بين #الهلال و"فلامنغو البرازيلي" في "طنجة" المغربية، شراء التذاكر عبر موقع "فيفا"👇🏼https://t.co/yLJDNNTcBG https://t.co/3jH5IQQoQp — القوة الزرقاء (@fans_of_alhilal) February 5, 2023

¡Ruidiaz eliminado! Seattle Sounders fuera del Mundial de Clubes

¡” Pulga” eliminada! Al Ahly dio la sorpresa en el Mundial de Clubes al eliminar al Seattle Sounders de Raul Ruidiaz. El multicampeón africano venció por la mínima diferencia a los estadounidenses y consiguieron su boleto a semifinales. En dicha instancia, se enfrentarán al Real Madrid de España por un lugar en la gran final del certamen.

Cuando todo hacía indicar que habría alargue tal cual el encuentro entre Al Hilal y Waydad, llegó el único tanto del partido. Afsha sacó un potente remate desde el borde del área y su disparo es desviado al interior de la meta. Gol del Al Ahly y celebración del cuadro egipcio ante la desazón de Ruidiaz y compañía.