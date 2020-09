André Carrillo: «No me quedé por la plata»

Compartir Facebook

Cuando decidió irse a jugar a Arabia Saudita, André Carrillo, causó polémica, en especial al comando técnico de la escuadra bicolor, comandado por Ricardo Gareca.

Esto debido a que, se dudaba del nivel del torneo de ese país y se pensaba que su decisión había sido tomada en base al gran salario que iba a recibir en el Al-Hilal.

Con el paso de los años, Carrillo y Al-Hilal demostraron que la competencia en el continente asiático es muy fuerte, además el rendimiento de la ‘Culebra’ ha ido en ascenso, teniendo continuidad, algo que no logró en Portugal e Inglaterra, por esa razón varios clubes de Arabia Saudita lo pretendieron, reveló el jugador peruano.

“¿A quién no le gusta la plata? Estaba contento y me quise quedar acá. Otros clubes árabes me pagaban un poco más, pero le dije a mi empresario que no quería escuchar a nadie, que me quería quedar en Al-Hilal así me paguen un poco menos que en otro lado. Por ese lado me quedo tranquilo al saber que no me quedé aquí por el dinero”, sostuvo Carrillo.

Carrillo comentó las ofertas que tuvo después del Mundial de Rusia 2018. “Me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica y tuve lo de Al Hilal y tampoco era que tenía mil ofertas. Uno piensa que por jugar un Mundial te van a llover propuestas y no es así”.

