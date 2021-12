André Carrillo no volvería a Alianza: “En Lima no puedo tener la calidad de vida que me gusta”

Compartir Facebook

El futbolista de la selección peruana todavía no tiene planes de regresar al club blanquiazul, pues no quiere dejar su vida de lujos en Arabia.

André Carrillo está forjando una buena carrera futbolística en su club deportivo actual, Al-Hilal. El futbolista de 30 años, se ha convertido en campeón más de una vez junto a su club, y parece que se siente más que cómodo en el mismo.

La ‘culebra’ celebró y felicitó a los blanquiazules por convertirse en campeones, y eso hizo pensar que podría estar dentro de sus planes, regresar a ‘Alianza Lima’. Sin embargo, André dejó en claro que ahorita esa no es una opción para él, por el éxito que está teniendo en Arabia Saudita.

“Alianza siempre está presente y dije que quería volver si estaba en buenas condiciones. Pero sé que no es fácil tomar esa decisión porque pasa por el tema económico. También la calidad de vida porque en Lima no podría tener una vida que me gusta”, expresó la ‘culebra’.

“Tengo año y medio de contrato y estoy muy contento. No sabría decirte si me veo mucho o poco tiempo aquí, pues hoy estoy aquí y luego puedo estar en otro. Quiero seguir ganando títulos, seguir jugando. Cuando ya no esté cómodo o no me tomen en cuenta, buscaría algo nuevo. Quizás por Europa o el Medio Oriente, tengo que evaluar”, agregó.

La ‘culebra’ estaba en plenas grabaciones de un comercial y el hecho definitivamente no pasó desapercibido por los hinchas. Una cuenta dedicada enteramente a los hechos relacionados a Carrillo fue la que compartió el video que rápidamente se hizo viral en TikTok.

Y es que los pasitos del futbolista peruano causaron sensación y revuelo entre los internautas, quienes lo alentaban con el ya conocido “Eso Tilín”, en los comentarios del video. Asimismos muchos hinchas resaltaron la buena onda que transmitía el futbolista peruano.

“Me encanta la personalidad de Carrillo, se le nota buena vibra”, “jajaja que buena” o “buena André Carrillo, arriba Perú”, eran algunos de los comentarios.

