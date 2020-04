André Carrillo tira flores al ‘Tigre’

Con una mano al pecho. André Carrillo reconoció que en la selección nacional no era muy disciplinada, pero llegó Ricardo Gareca y en ese aspecto se mejoró mucho a diferencia de lo sucedido con Sergio Markarián. “Los dos tienen diferentes formas de pensar. Ricardo (Gareca) llegó con una mentalidad más recta a nivel de disciplina. Eso sirvió bastante. A veces no estamos de acuerdo, pero es importante la disciplina para lograr objetivos ya que nuestra selección se ha caracterizado por no ser la más disciplinada”, dijo la ‘Culebra’.

Carrillo señaló que muchos se equivocan al subestimar la liga de Arabia Saudita. “Estoy seguro que muchos jugadores no rendirían porque es una liga competitiva. No he venido acá a relajarme. Por ahora no está entre mis planes volver a Europa. Yo quiero seguir aquí”, declaró en Movistar Deportes.

André Carrillo contó que Gareca lo quiere ver en otro torneo. “A él le gustaría que esté en otra liga, quizás en Europa. Pero son decisiones que uno toma y fui claro con él. Le dije que estoy contento aquí y estoy jugando. Si me tratan bien, no tengo motivos para irme”, señaló.