André Carrillo y su mensaje tras quedar fuera de las Eliminatorias: “Volveré más fuerte”

El seleccionado peruano dejó en redes sociales un mensaje para todos sus seguidores luego de que quedó fuera del último partido de las Eliminatorias Qatar 2022.

André Carrillo es uno de los jugadores más determinantes y desequilibrantes de la Selección Peruana y no jugará más en las Eliminatorias debido a una lesión. En el último partido de la Selección contra Uruguay, el pasado jueves, André asustó a todos al salir del partido lesionado.

Posteriormente se confirmó que tiene un esguince en la rodilla izquierda y la lesión es más grave de lo que se pensó. Por esta razón, quedó descartado del partido contra Paraguay el día de mañana y por ende, fuera de las Eliminatorias Qatar 2022.

Él utilizó sus redes sociales para agradecerles a todos sus fans e hinchas de la Selección que esperan su próxima recuperación. Asimismo, dejó un contundente mensaje que revela que tiene muchas ganas de volver a jugar con la camiseta de la Selección.

“Thanks for the messages and love, I’ll come back stronger”, que en español se puede traducir como “Gracias por los mensajes y el amor, regresaré más fuerte”, escribió la ‘culebra. Muchos de sus compañeros de la Selección, incluyendo a Gianluca Lapadula y Aldo Corzo le dejaron mensajes de fuerza, debajo de aquella frase.

Eliminatorias Qatar 2022

El día de mañana, martes 29 de marzo, la Selección Peruana jugará su último partido de las Eliminatorias Qatar 2022. Este encuentro será contra Paraguay, en el Estadio Nacional y a las 6:30pm.

Cabe señalar que de obtener los 3 puntos, Perú seguiría en carrera para su clasificación al Mundial. Pues la Selección alcanzaría la zona de repechaje y su clasificación al Mundial, estaría a solo un partido más de concretarse. Según los análisis, Paraguay nunca ha podido ganarle a Perú jugando de local, ¿Se mantendrá la buena racha?

