André Castañeda: “Poly me dijo para volver”

André Castañeda afirmó que su expareja Paula Ávila es una persona “inestable”, luego de confesar que la argentina en su momento le pidió retomar la relación tras brindarle su apoyo en su denuncia por la ‘Fiesta de Terror’, donde resultó dopada sin su consentimiento. Incluso, aseveró que ella le hizo la propuesta cuando estaba ya en coqueteos con su actual pareja, el periodista deportivo Michael Succar.

“Sí, Poly me dijo para volver. No quise volver porque ya no siento nada por ella desde hace dos años, jamás tuve una proyección a futuro con ella, ella quería casarse pero yo no estaba interesado y se lo dije. No había proyecto familiar con ella y se lo había dicho varias veces”, aseveró tras acotar que sus declaraciones no son por despecho.

“No conozco a su nueva pareja, pero desde hace tiempo él ya venía escribiéndole mucho. Ella me comento que él estaba ahí y le dije que bien, que haga su vida porque yo no tenía planes de volver con ella. ¿Qué él no la oficializa en redes? Es lo mejor que puede hacer, Poly para mí es una persona inestable y hay que tener cuidado”, acotó.

Castañeda dijo que no quiere saber nada de la exchica reality porque no negó en ‘El valor de la verdad’, que él la agredió física y psicológicamente, versión asegura es mentira.(J.Aspilcueta)