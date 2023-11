André Silva niega que su suegra Michelle Alexander le esté regalando protagónicos: «Tengo 25 años de carrera»

Hoy les traemos las declaraciones de André Silva, el actor peruano, que contó todo en entrevista exclusiva con Verónica Linares en su canal de YouTube. ¿La razón? Despejar todas esas habladurías que dicen por ahí sobre su carrera y su conexión con su suegra, la famosa Michelle Alexander. ¡Agárrense, que esto está bueno!

¿Qué dijo André Silva?

André Silva, el conocido actor peruano, ha salido a desmentir los chismes que circulan sobre su carrera. En una exclusiva entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, Silva se sinceró sobre las críticas que ha recibido por ser yerno de la famosa Michelle Alexander, pero no se amilana, ¡y resalta sus 25 años de trayectoria en el mundo actoral!

André, con toda la calma del mundo, habló sobre las críticas que cuestionan sus papeles principales. Pero, tranqui, no se baja del escenario. «No me molesta, siempre me lo dicen», soltó el actor. Además, dejó claro que tiene 25 años dándole a la actuación, ¡gran cantidad!

«Yo tengo recién ocho años con mi novia, con mi ahora esposa, y tengo 25 años de carrera. Pero bueno, hay que tomarlo fresh, no te deben afectar mucho esas cosas porque hay detrás toda una carrera, he estado remando por muchos años. El sacrificio para mantenerse siendo un actor vigente en el medio es difícil, somos muchos y no todos tenemos las oportunidades», complementó el artista.

Ahí mismo, en la charla, André descartó de una vez por todas que su suegra le esté regalando los papeles principales. ¡Nada que ver! Según él, ha trabajado con todas las productoras del país, pero resulta que Michelle es la que tiene más proyectos.

En sus palabras, «Michelle es la productora más consecuente, que hace más y no para. Por eso, si me preguntas a mí y a cualquier actor con qué productora más has trabajado, te van a decir que Michelle Alexander. Ella es la que más novelas hace».

Y para los que piensan que todo es por ser yerno, André tiró la posta de su relación con Michelle. «La conozco antes de estar con mi novia, he trabajado muchos años con ella, 15 o 20 años. Nos llevamos bien, aunque es súper exigente. Cuida mucho su trabajo», confesó el actor.

Una historia de amor

Pero, ahí no queda la cosa, ¿quién es la esposa de André Silva? Resulta que se llama Adriana Álvarez Alexander y es la hija de Michelle. La pareja se conoció trabajando en Del Barrio Producciones, donde hoy Adriana es directora de producción y André se encarga de la imagen y las relaciones públicas.

¿Cómo empezó el amor entre André y Adriana? Pues, en 2015. Aunque mantuvieron su relación en privado, en 2023 decidieron casarse. ¡Qué romántico!

Y para rematar, André Silva nos soltó el chisme del próximo proyecto. Será la figura principal en la nueva telenovela de Michelle Alexander. Así que ya saben, este actorazo con 25 años de carrera sigue fuerte y ¡promete seguir dando de qué hablar en la farándula peruana!