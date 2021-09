Andrea asegura que no rogará a Sebastián para que le pida ‘matri’: “No pienso pedirle”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! La ex chica reality afirmó que no le pedirá a su pareja que le pida matrimonio pues ella sabe a quién tiene al lado.

A través de su cuenta de Instagram se animó a jugar a una ronda de preguntas con sus seguidores, a lo que sorprendió con muchos consejos que brindó.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

“Andre, hablaron del compromiso y boda con Sebas?, le preguntó un usuario. A lo que lla respondió:”Hay dos cosas que están claras: 1. La decisión de estar juntos. El día que decidimos retomar la relación fue sabiendo que era un compromiso de corazón”.

“2. No pienso pedirle que me pida, me parece de locos eso.. sabe a quién tiene al lado y no se va a arriesgar a que otro lo haga. Tiempo al tiempo”, aseguró la ‘ojiverde’.

Además se animó en contar más detalles sobre su día a día con Sebastian: “Compresión y trabajo en equipo. Cuando tienes decidido que quieres formar una familia con alguien, empiezan a trabajar de manera conjunta”

SEBASTIÁN MUY FELIZ CON LAS HIJAS DE ANDREA

Por buen camino. La pareja conformada por Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín continúa consolidando su amor, pues quieren recuperar el tiempo perdido al estar separados. Eso lo sabe muy bien el popular “hombre roca” que hace méritos dentro de su familia.

A través de redes sociales, la “ojiverde” compartió un tierno momento de sus pequeñas jugando con su pareja en su casa. En las imágenes, se ve a Sebastián haciendo uso de toda su fuerza para cargar a las dos niñas, quienes se subieron en su espalda.

A pesar de tener tiempo entrenando, el “hombre roca” se veía afectado por el “caballito doble” que querían las niñas. Andrea San Martín solo le recordaba que fue su culpa por acceder a que las pequeñas se suban a su espalda.

Con mucho cuidado, Sebastián avanzó unos metros, mientras las dos niñas se divertían del paseo. Aunque le causó un considerable dolor, Sebastián Lizarzaburu tuvo un buen gesto con Andrea y sus pequeñas.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio