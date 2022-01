Compartir Facebook

Andrea Llosa arranca la nueva temporada de su programa el próximo lunes 24 de enero y con ‘Nunca más’ el domingo 30 del presente mes. Luego de pasar unas cortas vacaciones junto a sus hijos, la conductora contó que se encuentra feliz por la internacionalización de su espacio.

“Se viene la internacionalización, estamos en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y pronto en Estado Unidos, estamos felices porque eso me llena de orgullo”, dijo en un inicio Andrea.

Luego de haber causado una gran revolución en redes sociales, al anunciar que hace unos años estuvo en salidas con el cantante Salim Vera, la periodista aclaró que solo son amigos, descartando un romance a la vista.

“No estoy saliendo con Salim. Después de 80 mil años, nos da risa ver cómo la gente se inventa cosas, no lo veo hace mil años, nos causó gracia”, dijo Andrea entre risas.

Pese a que fines del año pasado anunció su separación, cuenta que por ahora no hay planes de divorció y no descartó volver con el padre de sus hijos.

“El divorcio no lo hemos hablado por ahora, no sé qué pasará más adelante. ‘Luchín’ y yo pasamos 17 años de nuestras vidas, tenemos una relación bonita y luchamos por nuestros hijos. Y no sé si voy a volver con él, de repente si, uno no sabe lo que pueda pasar en esta vida. Han pasado 8 meses y estamos en un proceso de entender que esas cosas pasan, creo que también influye la pandemia que saca lo mejor y lo peor de uno, y uno vive una situación rarísima”, refirió.

Finalmente, tras anunciar su separación dice que los pretendientes no le han faltado. “Si llega la persona adecuada llegará, y si es ‘Luchín’ en buena hora, y si es otra persona también”, acotó. (V. Rondón)