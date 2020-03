Andrea Llosa sobre Milagros Leiva: “Ella no es mi amiga”

Luego de decirle en su ‘cara pelada’ que es una “fresca” a Milagros Leiva por su actitud frente a los efectivos policiales que la intervinieron en plena cuarentena por el coronavirus, según se pudo apreciar en un video que fue difundido en redes sociales, Andrea Llosa habló con Diario Karibeña y descartó tener alguna enemistad con la exfigura de ATV.

“No puedo ser solidaria ante una actitud vergonzosa, no puedes llamar por teléfono a un general y luego al comandante general porque te intervienen. Yo no le tengo mala onda, pero tampoco somos amigas, no he ido a su casa ni ella a la mia, ni tampoco he ido a su matrimonio. No hemos sido amigas pero sí compañeras de trabajo y nunca tuvimos problemas”, aseveró la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca más’.

-Creo que ella te dio el enlace en vivo porque tal vez ibas a apoyarla…

No tengo nada contra ella, pero eso no significa que yo no pueda cuestionar una actitud que tuvo con la policía, más allá de que ella me pueda haber atendido.

-Cuando cuestionas a Milagros, ella dice: ‘El ladrón juzga por su condición’. ¿Te molestó eso?

Si me molestó en el momento porque pensé que me lo estaba diciendo a mí pero luego me dijo que no. Hay personas que después me han dicho que no me lo dijo a mí.

-Le dijiste a Milagros Leiva, lo que piensan los peruanos al verla en ese video…

Sí pero más allá de lo que dices, me fastidia esa actitud de siempre meterle miedo a los subordinados con el general y les quitas toda autoridad. Eso del pituquito ‘voy a llamar a mi tío general y ya verás’. Los pones en una situación porque todos sabemos que en las Fuerzas Armadas hay galones y no está bien decir ‘voy a llamar al general’.

-Milagros dio a entender que ATV te mandó ha tratarla de esa manera…

Esas son estupideces, es medio estúpido eso, son fantasmas en su cabeza. A mí nadie me digita nada, soy un ser individual y nunca el canal me ha dicho ni me dirían eso. Esto es un tema político, una periodista que se excedió y no debió actuar de esa manera, debió irse a una comisaria y si ellos estaban en falta denunciarlos ahí.

-¿Viste los memes que ha salido donde se te ve a ti, Juliana Oxenford y Magaly Medina juntas contra Leiva?

Me han mandado cientos de memes todo el mundo (risas) pero yo no sabía lo que iban a decir los otros programas.

-¿Hubiera pedido disculpas?

Lo mejor hubiera sido pedir disculpas y le di la oportunidad de hacerlo pero no quiso. Piensa que no se equivocó, al menos ella piensa eso (risas).

Por Ketty Cabrera