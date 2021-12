Andrea Luna a Pietro Sibille tras acusarla de infiel: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

Compartir Facebook

La actriz le respondió a Pietro tras acusarla de infiel e hizo fuertes revelaciones sobre lo que vivió en su relación con el actor.

Andrea Luna protagonizó un ampay en el que ‘chapaba’ con Andrés Wiesse, y según su ex pareja, Pietro Sibille, ella le fue infiel. Es por eso que la actriz, lejos de quedarse callada, habló acerca de lo que vivió en los 7 años de relación que tuvo con el actor.

Andrea confesó que durante su relación fue víctima de “maltrato físico y psicológico”, y tildó su ex relación de “tóxica”. Asimismo, confesó que Pietro no la dejaba salir de su relación, pues la amenazaba con que se iba a quitar la vida.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, expresó.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos. Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir”, agregó Andrea dejando sorprendido a más de uno.

Tiene pruebas

La actriz también reveló que tiene pruebas del maltrato que sufrió, pero no los había sacado a la luz porque no tenía intención alguna de dejarlo mal parado, hasta que él acusó a la actriz por infidelidad y no pudo guardárselo más.

“Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, confesó.

