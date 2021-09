Andrea Luna sorprende al demostrar sus habilidades para llorar frente a cámaras

Compartir Facebook

¡Impactante! La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram sus dotes en la actuación en compañía del actor Sebastian Stimman.

Andrea Luna decidió sorprender a sus seguidores demostrando su talento para la actuación y compartió un clip donde intentaba llorar frente a cámaras. Cabe indicar que estuvo acompañada del actor Sebastian Stimman quien la retó a llorar: “No te creo, llora, ¡llora!”.

A lo que la actriz pese a su esfuerzo, no pudo dejar salir ninguna sola lágrima, a lo que pidió perdón a sus seguidores por decepcionarlos: “I just love when I disappoint you”, escribió en el video.

PIDIÓ PERDÓN A LA PRENSA

Andrea Luna reconoció que sus comentarios pudieron herir susceptibilidades, sin embargo recalcó que sus comentarios fueron directo para quienes hablaron mal de ella.

Después de haber brindado declaraciones para una página de Instagram sobre el ‘ampay’ de la que fue protagonista junto con Andrés Wiese, Andrea Luna pidió disculpas por haberse referido directamente a toda la prensa de espectáculos.

Quién reaccionó ofuscado por las palabras de Luna fue Rodrigo González pues le recordó que ella salió de ese ‘tipo de prensa’ por lo que debería dejar de hablar mucho cuando es quien se debe según el conductor de Amor y Fuego.

“Es la típica ridícula que se cree por encima del resto, que se cree con un coeficiente intelectual elevadísimo y se agarra de cosas para liberar ciertos traumitas que tiene”, sostuvo Peluchín.

En esta ocasión Andrea lucía más tranquila al ser entrevistada por la cámaras de Amor y Fuego y se animó a ofrecer su descargo después de las palabras que dijo.

Ella aseguró que sus comentarios eran para las personas que la agredieron a través de las redes sociales. “Es básicamente a los insultos que he recibido… Si te has sentido ofendido, te pido disculpas”, sostuvo la actriz.

Asimismo, aclaró que todos los insultos que ha recibido ha sido causa de la desinformación de las personas quienes crearon su propia ‘novela’ sin saber la verdad de los hechos.

“He recibido agresiones por parte de las personas y eso no está bien, pero justamente es por la desinformación”, dijo Andrea.

