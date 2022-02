Andrea publicó video de hija de Juan Víctor compartiendo con Sebastián Lizarzaburu

Compartir Facebook

La popular ‘Ojiverde’ nuevamente estaría en el ojo de la tormenta tras publicar un video de su hija menor aprendiendo a nadar junto a Sebastián Lizarzaburu su actual pareja.

Como se recuerda hace meses la empresaria publicó un video donde se ve a Sebastián bañando a la menor lo que despertó la furia de Juan Víctor padre biológico de la niña y motivo por el cual se aceleró el proceso legal para que tanto Juan como Andrea puedan compartir con la niña por igual.

Ahora este reciente video podría poner en aprietos a Andrea pues ya se sabía que Juan Víctor no estaba muy cómodo con que su hija comparta momentos con Sebastián.

Por su parte Sebastián solo publicó videos en sus redes donde se le ve nadando con su hija mayor Maia para evitar especulaciones o generar polémica con el padre de Lara.

Por el momento Sánchez no se ha pronunciado por el video de su ex pareja pero se mantiene pendiente del proceso legal para que su hija vuelva a compartir con el como antes pues solo la puede ver en casa de Andrea más no sacarla del domicilio.

Andrea San Martín lanza mensaje ante críticas: “siempre me verán avanzando”

Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje en medio de las críticas que atraviesa tras su pelea con Juan Víctor.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ contó todo lo que aprendió de sus padres: “Mis papás me enseñaron a no quejarme de ninguna circunstancia en la vida. Todo tenía solución en mi casa, eso siempre recuerdo. Jamás escuché ninguna queja de su parte”.

“Ya de grande le di más valor al ser consciente de todo lo que uno como cabeza debe hacer y mientras que unos se sientan a esperar que les acomoden el camino, a mí me enseñaron a forjarlo”, agregó.

“Para mí esa es la mejor lección que me inculcaron porque creo que si me solucionaban cada piedrita no sería quien soy hoy en día. Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida, pero también se escondieron para ver cómo aplicaba sus enseñanzas”, se lee en la imagen.