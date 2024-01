Conoce a Andrea Román la guapa deportista que conquistó a Sebastián Lizarzaburu

Sebastián lizarzaburu nuevamente se ha vuelto a enamorar por lo que las redes sociales han enloquecido debido a la identidad de la famosa mujer que se ha llevado toda la atención de popular hombre roca.

La afortunada se llama Andrea Román para variar se llama como la ex pareja del deportista, Andrea San Martín, sin embargo, es lo único que tienen en común.

Le sonríe el amor

Sebastián Lizarzaburu terminó su relación con la ‘Ojiverde’ de Andrea San Martín hace ya un año aproximadamente ambos padres de familia se han mostrado bastante cercanos debido a la hija que tienen en común sin embargo solo se han enfocado en ofrecerle a su pequeña una correcta calidad de vida.

Es por ello que actualmente el deportista por fin le dio una oportunidad al amor ya que el día de ayer se lució en sus redes sociales con Andrea Román quién sería su actual pareja pues ambos se han dejado ver bastante juntos en sus redes sociales.

Sin embargo, quién es Andrea Román y es que la guapa deportista destaca en sus redes sociales por sus cultural figura y por su influencia en diversas marcas que publicita.

Además se puede ver que se dedica al gimnasio y a cuidar su esbelta figura desde ya hace algún tiempo teniendo el mismo estilo de vida que Sebastián lo que sería lo principal que los ha unido como pareja compartir la pasión por el gimnasio y la vida sana.

Román se desempeña como nutricionista y como asesora para todos aquellos que desean tener un cuerpo envidiable además se dedica al modelaje.

Hasta el momento no se sabe muchos detalles de la relación que lleva con Sebastián pero ambos ya comparten en sus casas de almuerzos y de hasta cenas esperemos que esta parejita tenga para rato.

Excelente padre

A través de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu vuelve a asombrar a sus seguidores. Él compartió un tierno momento al lado de su hija, pero esta vez realizando las labores escolares. De igual forma, resalta que para enseñar a los hijos se debe hacer “con amor y paciencia”, pues ellos dependen de nosotros.

Cabe resaltar que Sebastián Lizarzaburu siempre ha dejado en claro el amor que siente por su pequeña. Además, muchos de sus seguidores reconocen su labor como padre, pues él es bastante comprometido.

“Puede ser estresante o frustrante como papás pero no se me ocurre otra forma que no sea CON AMOR Y PACIENCIA 🥰 Si necesita ayuda… quien más si no soy yo?”, se puede leer en la publicación del “Hombre Roca”.