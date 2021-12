Andrea San Martín amenaza a niñeras con carta notarial

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, reveló que Andrea San Martín le habría enviado una carta notarial a las tres niñeras que la acusaron de presuntamente agredir a su hija de e 3 años de edad.

Vale recordar que las tres nanas que trabajaron en la casa de la influencer contaron que fueron testigos de actitudes violentas por parte de la conductora de televisión. Como se sabe, los testimonios fueron presentados en ‘Andrea por ATV’.

También puedes ver: Reconocen a Vicente Fernández como símbolo de la música ranchera

“Salieron las cartas notarial como cancha, mismas tarjetas de Navidad por difamación a fin de asustar a las nanas. Sr. abogado su imagen está dando mucho que desear. De colega a colega, se lo digo… la ética y las verdad van de la mano del bienestar de una menor”; escribió la mamá de Juan Víctor en su cuenta de Instagram.

«Se va dar justicia pronto», dijo madre de Andrea San Martín

Tras los polémicos audios que salieron a la luz donde se exponía la presunta violencia física y psicológica que Andrea ejerce sobre su hija menor según Juan Víctor, la madre de la ‘Ojiverde’ fue consultada sobre su postura ante el gran problema legal que esta atravesando su hija.

También puedes ver: “No es la primera vez”: Yahaira sobre nuevo ampay con Pancho Rodíguez

Como se sabe hasta el momento Andrea ha preferido no responder a los audios, sin embargo solo compartió un comunicado en el que aseguró que continuará de manera legal defendiéndose.

Por su parte la señora Dora Pilares fue contactada por el programa ‘Amor y Fuego’ y decidió hablar fuerte y claro en defensa de su mayor hija quien viene recibiendo una ola de críticas.

“No voy hablar absolutamente nada ni fomentar el morbo. Esto está judicializado, lo hemos dicho en todos los idiomas, no vamos hablar por el bien de la bebe, algo que a ustedes no les interesa. No voy hablar absolutamente nada, está judicializado y se va dar justicia pronto”, dijo indignada.

Y es que la Doña Dora prefirió mantenerse al margen de las especulaciones ya que no quiere seguir exponiendo a su nieta quien es la más afectada en toda esta polémica.

Mira también: «Te amaré toda la vida», le dijo Eduardo Rabanal a Paula Arias