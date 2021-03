Andrea San Martín disfruta en la piscina junto a Sebastián Lizarzaburu

Compartir Facebook

Donde hubo fuego. La empresaria, Andrea San Martín, y el exchico reality, Sebastián Lizarzaburu continúan generando incertidumbre entre sus seguidores, pues todo parece indicar que habrían retomado su relación.

La exmodelo había confirmado que se iban de viaje junto a sus hija y expareja a Ica para alejarse de la ruidosa Lima por unos días. A través de sus redes sociales, Andrea compartió algunos momentos que disfrutaba en la piscina del hotel, pues nadaba con sus pequeñas y Sebastián Lizarzaburu.

De igual forma, el chico reality publicó tiernas imágenes donde se tira al agua acompañado de su hija, quien usaba un chaleco salvavidas. Asimismo, ambos no descuidaron su horario de entrenamiento, ya que decidieron ir al gimnasio para seguir ejercitándose.

Como se recuerda, Andrea San Martín no negó que la pareja haya una reconciliación más adelante, pero por ahora solo se están llevando mejor. Sin embargo, que no solo es por las hijas, sino de manera personal.

“Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así. Las relaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos súperbien”, mencionó Andrea San Martín.

