¿En amores? Andrea San Martín es captada en cena romántica con presunto nuevo galán

.Andrea San Martín al parecer habría encontrado el amor después de mucho tiempo y es que la uji verde ha sido captada por algún usuario en plena cena romántica con un misterioso galán.

La cena se dio lugar en Trujillo dónde la empresaria viajó para pasar fiestas junto a unos amigos mientras sus hijas pasaban Navidad con sus respectivos padres.

¿Nuevamente enamorada?

La plataforma de entretenimiento Instarándula expuso las imágenes de la conocida Andrea San Martín mientras compartía de una cena con un apuesto galán.

Todo indicaría que sería su nuevo saliente sin embargo la madre de familia aún no ha confirmado algún romance.

«Andrea San Martín ayer en el restaurante ‘Double Tree Hilton’ en Trujillo con su nuevo galán», dijo la persona que llegó a captar a la empresaria en coqueteos.

Y eso no fue todo ya que la popular ‘ratuja’ nombre que se les designa a los seguidores de la plataforma de entretenimiento recalcó que el joven era muy atento con Andrea.

Pues en todo momento no dejaba de despegarle el ojo al jovencito.

«Él era súper atento con ella y ella lo miraba con unos ojos derretidos», terminó diciendo el usuario.

Y es así pues en las imágenes se puede ver Andrea conversando amenamente con el joven.

Quien al parecer tendría bastante confianza pues las risas no faltaban.

Como se sabe Andrea San Martín se encuentra soltera desde hace ya algunos meses luego de finalizar públicamente su relación con Sebastián Lizarzaburu.

Quien es padre de su hija mayor y con quien lleva una muy buena relación de padres.

Habla de su ex

La influencer Andrea San Martín estuvo en el programa de espectáculos «América Hoy» y fue consultada sobre la próxima boda de su expareja Deyvis Orosco.

Ante ello, la influencer comentó que no tiene ningún problema en hablar sobre su exnovio.

No obstante, reconoce que su relación ya pasó hace muchos años. Recordemos que ambos tuvieron una relación sentimental durante cuatro años.

“Yo creo que él no quiso decir eso, yo creo que él quiso decir que estaba en una etapa totalmente diferente porque la misma he sido, el mismo locón calato he sido siempre y él lo sabe. Yo que lo conozco, estoy segura de que no quiso decir eso, o al menos así yo lo tomo, porque él sabe que yo siempre he sido la misma persona”, comentó San Martín.

Como se sabe, Andrea San Martín tuvo una larga relación con Deyvis Orosco, relación que estuvo alejada de los escándalos.

Siendo una de las pocas que la ‘Ojiverde’ guarda como un buen recuerdo.