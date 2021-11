Andrea San Martín: Juan Víctor asegura que su hija sufre de maltrato físico y tiene pruebas

Compartir Facebook

El padre de la hija menor de Andrea San Martín aseguró en redes sociales que tiene lo suficiente para probar que su hija sufre de maltrato físico.

El día de hoy, Juan Víctor sorprendió al lanzar en redes sociales un extenso comunicado en el que explica su actual situación con Andrea San Martín. Todo empezó porque la ‘ojiverde’ no habría dejado que Juan Víctor se lleve de casa a la pequeña Lara.

Juan Víctor desaprobó en redes sociales que la ‘ojiverde’ se haya agarrado de un juicio en proceso para “privarlo de su hija”, y dijo que él pudo agarrarse de un presunto maltrato, pero no lo hizo. “Yo pude tomar la misma acción, también pude decir que no puedo dejar a mi hija por las pruebas que yo sí tengo de los maltratos físicos a mi hija”, expresó.

El ex piloto contó en redes sociales que ya formalizó una denuncia por maltrato físico hacia Lara y también maltrato psicológico hacia ella y su medio hermano, hijo de Juan Víctor. “Yo he presentado una denuncia por maltrato físico contra mi hija y maltrato psicológico contra mi hijo e hija por parte de la mamá de mi hija”, señaló.

Asimismo, sorprendió al anunciar que él ya envío todas las pruebas necesarias para que la denuncia pueda proceder. “Las pruebas correspondientes están ya en Fiscalía y se seguirá el proceso”, finalizó.

La ex pareja y padre de la hija menor de Andrea San Martín arremetió una vez más en contra de la ‘ojiverde’ y los problemas continúan.

Juan Víctor y Andrea San Martín siguen protagonizando portadas por la pelea que parece no tener fin. Esta vez, Juan Víctor habló con ‘Amor y Fuego’ para dar algunos detalles de su relación actual con Andrea San Martín después de que no dio el permiso para que su hija, Lara, viaje a Estados Unidos.

Juan Víctor se mandó con todo contra la ‘ojierde’ y la tildó de racista, por ciertas actitudes hacia su hijo mayor. “Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme”, explicó Juan Víctor.

Asimismo aseguró que el permiso de viaje para su hija Lara, lo negó por las denuncias que existen de por medio. “Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que, al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (…) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, dijo.

