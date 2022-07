Andrea San Martín no cree que Sebastián haya regresado con ella por pensión de su hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En el ojo público se encuentra Andrea San Martín luego de que se difundieran unos chats donde ella ‘coqueteaba’ con ‘Pato’ Quiñones un bailarín peruano.

A raíz de la difusión de estas candentes conversaciones Andrea y Sebastián tuvieron una fuerte pelea que fue publicada en las redes donde el popular ‘Hombre Roca’ le reclama por lo sucedido de una manera bastante ofuscada.

Es así que despertaron los rumores sobre su relación y señalaron que Sebastián solo estaría con Andrea por su hija, para que no le pase lo mismo que su ex pareja Juan Víctor quien no puede ver a la hija menor de la ‘ojiverde’.

Ante estos rumores habló uno de los amigos más cercanos de Lizarzaburu, Greg Michael y confirmó los rumores.

Según contó el examigo de Sebastián, él habría regresado con la ‘ojiverde’ para no ir a prisión por una deuda pendiente que tiene por la pensión de alimentos de su menor hija. «Regresó solo por la deuda de la pensión o iba a ir preso”, es uno de los comentarios de Greg Michel, quien reveló que él no la amaba y no era feliz con la relación.

Asimismo, Andrea decidió restarle importancia a los comentarios de personas que no corresponden a su círculo amical.

“Las opiniones de los demás a mí no me interesan, a mí me interesa lo que tengo con mi pareja, lo que yo veo dentro de mi realidad, con mi familia (…) y en cuatro paredes”, sentenció.

Se filtra chat de Andrea San Martín y ‘Pato’ Quiñones: “¿Sin planes para la noche?”

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró conversaciones entre Andrea y el ex de Milett Figueroa, ‘Pato’ Quiñones’ que dejarían entrever una infidelidad.

Andrea San Martín está en el ojo de la tormenta luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ revelara supuestas conversaciones entre la ‘ojiverde’ y el bailarín, ‘Pato’ Quiñones. Los chats datarían de este año, cuando Andrea ya había retomado su relación con Sebastián Lizarzaburu.

La ex pareja de Milett Figueroa, confirmó la existencia de estos chats y la veracidad de los pantallazos que se habían filtrado, pero se defendió. “Yo no tenía otra manera de decirle ‘no puedo hacer esta vaina’. No hay forma bonita de decir que no”, señaló ‘Pato’.

“Para mí no hay nada de malo, de mi parte, no hay problema (…) Cuando yo iba a viajar a Perú, ella me dijo ‘hay que juntarnos’, pero nunca me confirmó. Mi plan era ver a mis amigos”, agregó el bailarín dejando en claro que conocía del romance actual de Andrea.