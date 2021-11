Andrea San Martín no permite a Juan Víctor que vea a su pequeña hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la ‘ojiverde’ estaría negándole ver a su menor hija, Juan Víctor asegura que hará todo lo posible por ver a su pequeña.

El piloto escribió en su cuenta de Instagram que la mamá de su hija no le permite ver a la pequeña Lara: “Ahora no sé cuándo podré llevarme conmigo a mi hija y podré compartir con mi hijo nuevamente… ahorita estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle sobre no llegar con su hermana”, decía en la publicación.

Mire también: Antonio Pavón asegura que se lleva bien con Sheyla: “Cuando la veo bien, me siento feliz”

El programa de ‘Peluchín’ informó que Andrea San Martín no le permite ver a su hija pese a que el régimen de visitas se lo permite y que pondría como pretextos los resultados de la cámara Gesell, cuyos resultado no habrían sido favorables para Juan Víctor.

“Ella dice que por este tema no me la podría llevar. Yo tengo problemas más fuertes por las que no se la podría llevar, pero lo hago porque es su mamá”, indicó.

Además informó en su red social que Juan Víctor presentó una denuncia contra su ex pareja por maltrato físico hacia su menor hija y por violencia psicológica hacia su hijo por parte de la modelo.

LAS PRUEBAS DE JUAN VÍCTOR

El día de hoy, Juan Víctor sorprendió al lanzar en redes sociales un extenso comunicado en el que explica su actual situación con Andrea San Martín. Todo empezó porque la ‘ojiverde’ no habría dejado que Juan Víctor se lleve de casa a la pequeña Lara.

Juan Víctor desaprobó en redes sociales que la ‘ojiverde’ se haya agarrado de un juicio en proceso para “privarlo de su hija”, y dijo que él pudo agarrarse de un presunto maltrato, pero no lo hizo. “Yo pude tomar la misma acción, también pude decir que no puedo dejar a mi hija por las pruebas que yo sí tengo de los maltratos físicos a mi hija”, expresó.

El ex piloto contó en redes sociales que ya formalizó una denuncia por maltrato físico hacia Lara y también maltrato psicológico hacia ella y su medio hermano, hijo de Juan Víctor. “Yo he presentado una denuncia por maltrato físico contra mi hija y maltrato psicológico contra mi hijo e hija por parte de la mamá de mi hija”, señaló.

Asimismo, sorprendió al anunciar que él ya envío todas las pruebas necesarias para que la denuncia pueda proceder. “Las pruebas correspondientes están ya en Fiscalía y se seguirá el proceso”, finalizó.

Mira también: André Carrillo es captado bailando en el Callao y se vuelve viral