Andrea San Martin opina sobre la boda de Deyvis Orosco: «Mejor que no me inviten»

Andrea San Martín estuvo como invitada en el programa América Hoy y reveló lo que opina sobre la boda de su expareja Deyvis Orosco con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de la Madrid. Por ello, contó que no tiene ningún problema en hablar del cantante de cumbia. Sin embargo, resaltó que no son cercanos, pues su relación terminó hace mucho tiempo y él está viviendo una nueva etapa en su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la boda de Deyvis Orosco?

La influencer Andrea San Martín estuvo en el programa de espectáculos «América Hoy» y fue consultada sobre la próxima boda de su expareja Deyvis Orosco. Ante ello, la influencer comentó que no tiene ningún problema en hablar sobre su exnovio, no obstante reconoce que su relación ya pasó hace muchos años. Recordemos que ambos tuvieron una relación sentimental durante cuatro años.

“Yo creo que él no quiso decir eso, yo creo que él quiso decir que estaba en una etapa totalmente diferente porque la misma he sido, el mismo locón calato he sido siempre y él lo sabe. Yo que lo conozco, estoy segura que no quiso decir eso, o al menos así yo lo tomo, porque él sabe que yo siempre he sido la misma persona”, comentó San Martín.

¿Fue invitada a la boda?

De igual forma, la exchica reality contó sobre la invitación a la boda de su expareja, pues los medios de comunicación aún le siguen preguntando sobre el cantante de cumbia Deyvis Orosco. Por tal motivo, la conductora Ethel Pozo buscó el tema sobre el matrimonio de la expareja de Andrea San Martín. Ante ello, la influencer le deseó los mejores deseos. «Es innecesario, dejemos que vivan el momento», comentó.

Por último, contó que no ha sido invitada al matrimonio de su expareja Deyvis Orosco. En tal sentido, la influencer menciona que su relación acabó hace muchos años. «Qué me van a invitar, no somos cercanos, mejor que no me inviten», comentó entre risas la influencer Andrea San Martín para el programa América Hoy. Por tal motivo, dejó en claro que ya no tiene ningún vínculo con Deyvis Orosco, quien se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida.