«Ser madre no es fácil», Andrea San Martín revela como sale adelante con sus hijas a pesar de las críticas

Andrea San Martín esta vez usó sus redes sociales para mostrarse sin ningún tipo de filtro o careta y es que la madre de familia reveló que su labor diario es agotador, sin embargo, sus hijas son su fuerza todos los días.

La empresaria hizo un recordatorio desde el nacimiento de su primera hija y todos los retos y desafíos que tuvo que afrontar siendo madre soltera y a pesar de ello está logrando en sus hijas un resultado espectacular, pues las dos están creciendo con todo el amor que su madre les puede dar.

La difícil tarea de ser madre

Andrea San Martín ha estado recientemente alejada de las redes sociales y es que al parecer la «Ojiverde» se saturó con tantas tareas del hogar que aprovechó para concientizar a todas las madres que sacan adelante a sus hijos solas.

Y es que algunos usuarios notaron que Andrea estaba dejando de compartir contenido de sus hijas por lo que la empresaria afirmó que sus pequeñas ya están creciendo y ese proceso ha sido muy difícil pero que ha logrado con éxito superando cada barrera.

«Fui mamá primeriza mamá, por segunda vez, mamá lactante, mamá soltera, mamá de dos niñas ya no bebés, tarde o temprano seré mamá de dos adolescentes y mi contenido seguirá variando», dijo inicialmente.

Además, Andrea resaltó que es ella quien se hace a cargo de la totalidad del cuidado de sus hijas por lo que su rutina a veces es cansada y complicada.

Sin embargo es consciente que el tiempo pasa muy rápido y que sus dos pequeñas pronto serán unas mujeres adultas.

La realidad

Andrea recordó que siempre ha sido una mujer guerrera y hasta compartió Los seguidores cómo dejó todo organizado dos días antes de dar a luz a su segunda hija ya que se tenían que quedar a cargo de su hija mayor Maia.

«Mamá por partida doble nunca fue un blog pauteado mamá por partida doble mostraba lo que la mayoría de mujeres vivimos a diario. El estrés, el cansancio, llantos, trabajo duro», indicó.

Mira también: ¡Preocupado! Carlos Álvarez volvió a recibir amenazas por parte de delincuentes que ponen en riesgo su vida

Finalmente Andrea resaltó y agradeció a sus seguidores quienes a pesar de la evolución en su vida personal han seguido ahí para ella.

«Gracias por todos estos años acompañándome. Ser mamá no es fácil. No importa qué tantas facilidades o no tengas… pero el tiempo vuela», aseveró.

Es por ello que Andrea decidió retomar el gimnasio como antes lo hacía y recalcó que a pesar de que siempre cumple sus labores como madre necesita tiempo para ella, de seguir creciendo junto a sus hijas.

La juergasa

Andrea San Martín aprovechó este último fin de semana para pasarla de lo lindo junto a sus mejores amigos y al lado de Yerko Santiago.

La empresaria publicó en sus historias de Instagram la reunión con sus amigos en un conocido restobar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea San Martin Pilares (@mama.porpartidadoble)

En los videos que publicó se le puede ver cantando a viva voz diversos temas de conocidos artistas abrazada de sus amigos.

«Tenía tiempo que no me metía una juerguita así», escribió Andrea en un video donde se le ve bastante alegre al lado de su popular amigo «Chinito».

Finalmente se le pudo ver a las 3:38 de la madrugada tomando una potente sopa en el conocido restaurante de siete sopas junto a Yerko.

Al parecer para recuperar fuerzas de la noche anterior.

Mira también: “Familia, nos vamos de tour”: Daniela Darcourt confirma gira por Europa, Estados Unidos y Canadá

«Vayan ustedes a saber cómo terminamos en siete sopas», dijo la empresaria.

En el video se pudo ver nuevamente a Yerko comiendo a su lado y ambos evidenciaban cara de cansancio pero nadie le quita lo gozado.