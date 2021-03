Andrea San Martín se irá de viaje con Sebastián Lizarzaburu

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Reconciliación a la vista? Los rumores que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu retomaron su relación continúan a la orden del día, pues continúan mostrándose juntos en redes sociales.

Esta vez, al ser abordado por “Amor y Fuego”, la empresaria resaltó que no existe nada por ahora con el “ex chico reality”, ya que una reconciliación no debe hacerse solo por los niños, sino porque se llevan bien. Precisamente, Andrea reveló que tienen planeado realizar un viaje juntos, acompañado por sus hijas.

“Yo solo sé que las reconciliaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos súper bien. Yo vengo todo el tiempo, todos los días a entrenar. Seguramente nos van a ver, nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”, indicó la empresaria.

También te puede interesar: Waldir Sáenz es troleado por el ‘Puma’ cuando hablaba feliz de Alianza Lima: “¡Pero bajaron dos veces!”

Asimismo, Andrea San Martín no quiso ahondar más en el tema, ya que, al estar alejada por un tiempo del medio, no quiere exponer demasiado su vida personal.

“Yo hace tiempo que no he hablado nada de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así, con todo el respeto que se merecen ustedes, pero me parece que es un tema un poquito más privado”, mencionó Andrea.

Como se recuerda, la empresaria y Sebastián Lizarzaburu han sido visto juntos como antes. Sin embargo, Andrea San Martín precisó que no se trata de una reconciliación, solo de unos entrenamientos personales que le da el “exchico reality”.

También te puede interesar: Ignacio tiene foto de Patricio en su tocador: “Cuando Flavia no está, me llama”