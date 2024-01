«Hace tiempo no me metía una juerguita», Andrea San Martín se vacila de lo lindo con Yerko Santiago

Andrea San Martín viene viviendo al máximo su vida de soltera y es que si bien es cierto aún no confirma una relación con el tiktoker Yerko Santiago no pierdes la oportunidad para vacilarse junto a él influencer y sus amistades.

Esta vez la empresaria publicó en sus redes lo que fue una reciente juerga con sus amigos y con su actual saliente la «Ojiverde» se dejó ver emocionada y feliz de poder divertirse con las personas que más estima.

Viviendo al máximo

Andrea San Martín aprovechó este último fin de semana para pasarla de lo lindo junto a sus mejores amigos y al lado de Yerko Santiago.

La empresaria publicó en sus historias de Instagram la reunión con sus amigos en un conocido restobar.

En los videos que publicó se le puede ver cantando a viva voz diversos temas de conocidos artistas abrazada de sus amigos.

«Tenía tiempo que no me metía una juerguita así», escribió Andrea en un video donde se le ve bastante alegre al lado de su popular amigo «Chinito».

Finalmente se le pudo ver a las 3:38 de la madrugada tomando una potente sopa en el conocido restaurante de siete sopas junto a Yerko al parecer para recuperar fuerzas de la noche anterior.

Mira también: “Ser bueno con las personas no hace que te quieran”, ¿Julián Zucchi le manda indirecta a Yiddá Eslava?

«Vayan ustedes a saber cómo terminamos en siete sopas», dijo la empresaria.

En el video se pudo ver nuevamente a Yerko comiendo a su lado y ambos evidenciaban cara de cansancio pero nadie le quita lo gozado.

Usuarios critican a Yerko

Andrea San Martín ya no se esconde de lucirse en sus redes sociales al lado de Yerko con quien ya ha sido vista en diferentes oportunidades pues la parejitas se encuentra coleccionando momentos para tal vez llegar a oficializar una relación.

Sin embargo usuarios y seguidores de la empresaria no dudaron en comentar este romance y es que el TikToker no era conocido anteriormente si no es que fue relacionado con Andrea y la fama ha llegado a llegado a él.

Es por ello que sus seguidores de Andrea han advertido la modelo de tener mucho cuidado con los hombres que solamente quieren disfrutar de su influencia para luego hacerse carrera en el rubro en los medios .

Fue en la plataforma de espectáculos de “Instarandula”, dónde Samuel Suárez expuso el comentario de una usuaria quien opinaba sobre el romance de Andrea y Yerko.

“Yerko es como Topito ya nadie creen en el amor sólo buscan facturar”, dijo el usuario en redes provocando las risas del comunicador.

Mira también: ¡Con todo! Azucena Calvay responde a usuarios que la critican por hacer covers con divertido trend [VIDEO]

“Eso lo puede saber perfectamente Andrea San Martín porque ella tiene muchos años en el espectáculo para darse cuenta si alguien se le acerca por por interés o realmente hay un sentimiento”, dijo el popular ‘Samu’.