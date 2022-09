Andrea San Martín “sin roche” con Sebastián y dice: “era el quinceavo intento”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la última edición de ‘En boca de todos’, la “Ojiverde” Andrea San Martín reveló algunos detalles de la relación con Sebastián Lizarzaburu luego de que comunicaran el término de la relación repentinamente.

“Por cosas de la vida supongo… Con Sebastián hay una historia, somos familia y no hay nada en concreto. Siguen estando bien las cosas entre nosotros, ayer estuvo conmigo ayudándome en las tareas de Maia”, dijo.

Asimismo, la también influencer comentó que pese a regresar, lucharon por sus diferencias. Incluso señaló “fue el quinceavo intento”.

También puedes ver: Recibe pastel de Elsa por su cumpleaños, pero se viraliza por su reacción

“Se terminó, conversamos y nos dimos cuenta que hasta ahí hemos llegado. Sí existe algo que queda entre los dos… este era el quinceavo intento jaja, hay que tener en cuenta cuando estábamos en una época sin hijos y demás”, acotó.

La exchica reality prefirió hacer las paces con el “fortachón” y espera que piensen siempre en primer lugar por el beneficio de la menor hija que tienen ambos.

“Hoy en día hay muchas cosas que considerar más allá que los sentimientos entre nosotros, tenemos que pensar en familia, en las niñas, no es tan sencillo así de lo loco. Nos seguimos apoyando, Sebastián tiene muchos proyectos y yo también, entonces sigue siendo mi partner de alguna manera y además”, agregó.

También te puede interesar: Andrea Arana: “A Melissa no le van a perdonar nada, todo le van a juzgar”

No cree que Sebastián haya regresado con ella por pensión de su hija

A raíz de la difusión de estas candentes conversaciones Andrea y Sebastián tuvieron una fuerte pelea que fue publicada en las redes donde el popular ‘Hombre Roca’ le reclama por lo sucedido de una manera bastante ofuscada.

Es así que despertaron los rumores sobre su relación y señalaron que Sebastián solo estaría con Andrea por su hija, para que no le pase lo mismo que su ex pareja Juan Víctor quien no puede ver a la hija menor de la ‘ojiverde’.

Según contó el examigo de Sebastián, Greg Michel, él habría regresado con la ‘ojiverde’ para no ir a prisión por una deuda pendiente que tiene por la pensión de alimentos de su menor hija. «Regresó solo por la deuda de la pensión o iba a ir preso”, es uno de los comentarios de Greg Michel, quien reveló que él no la amaba y no era feliz con la relación.

Asimismo, Andrea decidió restarle importancia a los comentarios de personas que no corresponden a su círculo amical. “Las opiniones de los demás a mí no me interesan, a mí me interesa lo que tengo con mi pareja, lo que yo veo dentro de mi realidad, con mi familia (…) y en cuatro paredes”, sentenció.

Mira también: Natalia Salas: “nadie está preparado para oír un diagnóstico positivo al cáncer”